Татьяна Тарасова: «В индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в командном турнире. Нужно кататься стабильно и радостно»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления российского танцевального дуэта Виктория Синицина – Никита Кацалапов на Олимпиаде в Пекине.
«Завтра от всех ожидаю интересной и яркой борьбы.
Ясно каждому, что в индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в командном турнире. Нужно кататься стабильно без ошибок, кататься радостно.
Синицина и Кацалапов – фавориты и реальные претенденты на олимпийские медали в танцах льду», – сказала Тарасова.