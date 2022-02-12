Татьяна Тарасова: «В индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в командном турнире. Нужно кататься стабильно и радостно»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию поделилась ожиданиями от выступления российского танцевального дуэта – на в Пекине.

«Завтра от всех ожидаю интересной и яркой борьбы.

Ясно каждому, что в индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в командном турнире. Нужно кататься стабильно без ошибок, кататься радостно.

Синицина и Кацалапов – фавориты и реальные претенденты на олимпийские медали в танцах льду», – сказала Тарасова.