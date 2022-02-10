Туктамышева – Валиевой: «Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс. Держись, девочка! Все будет хорошо»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Елизавета Туктамышева Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поддержала фигуристку Камилу Валиеву. 

Накануне стало известно о возможном положительном допинг-тесте Валиевой. По информации издания Inside the games, из-за этого была отложена медальная церемония награждения за командный турнир на Олимпиаде-2022, где россияне выиграли золото. 

«Не знаю что ты испытываешь сейчас, но понимаю какой это стресс… держись, девочка! Все будет хорошо❤️», – написала Туктамышева. 

Издание Inside The Games: взорвало инсайд про допинг Валиевой, главред признавался банкротом, 25 млн читателей

Странная пауза с Камилой Валиевой: с утра тренировалась, но решения по награждению нет. Онлайн. Live

 
 
 
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Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

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