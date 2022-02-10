Чемпионка мира 2015 года поддержала фигуристку Камилу Валиеву.

Накануне стало известно о возможном положительном допинг-тесте Валиевой. По информации издания Inside the games, из-за этого была отложена медальная церемония награждения за командный турнир на Олимпиаде-2022, где россияне выиграли золото.

«Не знаю что ты испытываешь сейчас, но понимаю какой это стресс… держись, девочка! Все будет хорошо❤️», – написала Туктамышева.

Издание Inside The Games: взорвало инсайд про допинг Валиевой, главред признавался банкротом, 25 млн читателей

Странная пауза с Камилой Валиевой: с утра тренировалась, но решения по награждению нет. Онлайн. Live