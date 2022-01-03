«Я сидела на улице и просто плакала». Алина Загитова о подготовке к победному чемпионату мира-2019

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о сложностях при подготовке к чемпионату мира-2019 в японской Сайтаме, где она выиграла.

– Самый тяжелый период твоей спортивной карьеры?

– После чемпионата мира-2018. После Милана мне было очень плохо. Расстроилась сильно.

– В чем нашла мотивацию, чтобы продолжать?

– Тут как раз родители и мама, в первую очередь, сказали, что надо все доводить до конца. Мама даже на тренировках всегда так говорила: тебе нужно потренироваться еще, сходить на растяжку. Хотя можно было сразу пойти домой, потому что поздно. Но она – нет, говорила, это нужно сделать, и, наверное, эту черту характера мне передала.

– Поэтому нужно было выиграть чемпионат мира, завоевать недостающий титул в коллекции, чтобы поставить точку?

– Да. Но не точку, а многоточие. Чтобы я была спокойна, ни о чем не жалела. Но подготовка к чемпионату мира в Японии была очень сложной. Я пропускала тренировки и не из-за того, что не хотела тренироваться, а просто понимала – приду сейчас, у меня опять ничего не будет получаться, и в то же время понимала, что у меня не будет ничего получаться, потому что я пропустила тренировку.

– Замкнутый круг.

– Не знаю, что было тогда в моей голове, я сидела на улице и просто плакала... Я до сих пор не могу об этом спокойно вспоминать...

– Молодец, что собралась, поехала и выиграла.

– Я очень рада, что тогда Этери Георгиевна (Тутберидзе) меня чуть-чуть «подпинывала» и заставляла, потому что я не хотела ехать на чемпионат мира, и это уже все сейчас знают. Не хотела, в первую очередь, потому, что у меня не получалось на тренировках, не было чистых прокатов.

А я помнила слова Этери Георгиевны, когда ее спросили: вы волнуетесь перед соревнованиями? И она ответила: «Зачем волноваться? Если ты тренировался хорошо, значит, это даст плоды. Как потренируешься, так и выступишь». И я это тоже понимала и понимаю.

Я знала, что перед Сайтамой не очень хорошо тренировалась, и должно было произойти просто чудо и как мне нужно собраться... В этом должна была быть определенная сила, энергия, эмоции... Я до последнего не хотела ехать на чемпионат мира. Решилась в самый последний момент, и в аэропорт поехали на машине с мигалками... – сказала Загитова.

Этери Тутберидзе: «Иногда читаю, что мы Загитову слили, потому что у нас следующие попрыгушки шли. Это оскорбление. Мы максимально ее провели»