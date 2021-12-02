Татьяна Навка – о 7-летней дочери: «Уверена, что Надя вырастет, снова выйдет в платье Загитовой и выиграет»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду высказалась о ситуации с судейством на соревнованиях, где выступала ее дочь Надя.

– Недавно Надю засудили на соревнованиях по фигурному катанию. Баллы снизили из-за платья и музыки. Платье – копия платья олимпийской чемпионки , а музыка – из вашего нового шоу. Поменяете после этого программу?

– Надя действительно исполняла «Лебединое озеро» в костюме Алины. На вопрос, почему за артистизм такие низкие оценки (за технику были еще более-менее нормальные), судьи ответили, что им не понравилась музыка, так как это реклама шоу Татьяны Навки, а костюм Наде не идет.

Надя – фанатка Алины Загитовой, которая именно в этом платье выиграла Олимпиаду. Причем до этого дочь уже выходила на соревнования в копии моего костюма Кармен, но тогда никаких вопросов не было. В общем, субъективный у нас вид спорта.

Я была за то, чтобы продолжать выступать в этом образе. Но тренер Нади приняла решение поменять музыку и наряд. Я в это не вмешиваюсь: есть мама, а есть тренер. Когда я дома пытаюсь Наде что-то подсказать – например, что ручку нужно повыше держать, дочь говорит: «Мама, мне тренер сказала делать вот так. Не вмешивайся в мой рабочий процесс».

Возвращаясь к теме костюма, я уверена, что Надя вырастет, снова выйдет в этом платье и выиграет.

– Как вы объясняете Наде подобные ситуации, разговариваете на эти темы?

– Все проблемы надо прорабатывать. Я объясняю Наде, что нужно быть на голову выше. Именно это я имею в виду, когда говорю, что спорт воспитывает характер с детства. Любой фигурист сталкивался с несправедливым судейством, просто особенно больно видеть, когда засуживают твоего семилетнего ребенка, который вложил столько труда в выступление.

Я сама прошла через многое. Например, однажды меня как одну из лучших фигуристок секции выбрали для поездки на соревнования в Москву. За два дня до отъезда в раздевалке у меня украли коньки и все вещи. Но мир не без добрых людей. Мой бывший тренер застал меня в отчаянии и успокоил: «Таня, не плачь, все будет хорошо!» Он нашел для меня коньки, и в итоге меня не просто взяли в Москву, но еще и одну из всей группы оставили там, – рассказала Навка.

Навка пожаловалась, что ее 7-летнюю дочь Надю Пескову засудили из-за платья как у Загитовой и рекламы шоу. Отгадаете, что было дальше?