Тарасова о том, что у нее нет пенсии за заслуги в спорте: «Не знаю, почему над нами так не сжалились, как над олимпийскими чемпионами. Мы тоже их воспитывали»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей пенсии.

– Пенсия у вас достойная?

– Как у всех.

– То есть никакие заслуги, ни то, что вы воспитали?

– Нет, у нас этого нет. Я не знаю почему, почему над нами так не сжалились, как сжалились над олимпийскими чемпионами (победители Игр из России получают дополнительную пенсию – Sports.ru). Мы же тоже их воспитывали. И нас не так много, этих тренеров. Мы тоже на пальцах одной руки все считанные.

– Можно сказать, что поэтому вы вынуждены работать?

– Нет. Невозможно не работать.

– У вас есть заначка?

– Все-таки добиваешь, чтобы ко мне пришли. Лер, ну как без этого? Мы жили большой, широкой, прекрасной семьей. Сейчас я одна. Конечно, что-то есть. Нельзя сказать, что я могу купить самолет или виллу в Италии. Но здесь мне дожить…

У меня нет детей. Есть племянник любимый, который занимается папиной большой работой – он руководитель «Золотой шайбы». Я как могу ему помогаю. И его дети. И все, – сказала Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Татьяна Тарасова о самом сокровенном: без чего ей больно на родине, почему не завела детей и что (всего одно!) изменила бы в жизни