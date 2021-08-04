Алексей Ягудин о серебре Дины Авериной на Олимпиаде-2020: «У нас забрали флаг и потом отбирают победы. Просто потому что ты русский»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о серебре художественной гимнастки Дины Авериной в личном многоборье на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Победу одержала израильская гимнастка Линой Ашрам.
«Сначала американские спортсмены говорят в адрес наших олимпийцев «Вас здесь быть не должно», и им это сходит с рук. После – сопернице Дины Авериной в борьбе за золотую медаль откровенно завысили оценку, несмотря на грубую ошибку.
В итоге израильская спортсменка завоевала золото, обойдя нашу спортсменку на 0,15 балла. 25 лет наши гимнастки побеждали, и кто-то решил сломать наш триумф.
Теперь на Олимпийских играх, помимо оценок за технику, сложность и так далее, появилась еще одна оценка, которая важнее всех остальных – «оценка за гражданство». У нас забрали флаг и потом отбирают победы. Просто потому что ты русский!
Олимпиада становится больше похожа на Евровидение, где судейство, продиктованное политическими аспектами», – написал Ягудин.
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