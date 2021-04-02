Директор «Самбо-70» о победе России на командном ЧМ-2021: «Не ожидал такого отрыва. Америкосы все видели и чувствовали, судили против нас»

Генеральный директор Центра спорта и образования прокомментировал победу сборной России на командном чемпионате мира-2021 по фигурному катанию.

«Поздравляю всю команду. Но особенно питерскую заводилу и императрицу Лизу Туктамышеву. Отдельные ей поздравления, просто прекрасное и чудесное выступление.

Огромное количество звонков было от родителей в школу перед выступлениями, а это для нас очень важно. Девчонки и сборная в целом подарили очень хорошее настроение.

Отмечу команду за патриотизм и идеологию, которой было много и то, как они собрались с духом. Было видно единение всей команды, чего очень не хватает нашим футболистам.

Честно, даже не ожидал такого отрыва. Америкосы все видели и чувствовали, судили против нас. Но вот что значит мастерство и профессионализм наших тренеров и спортсменов», – сказал Лайшев.

Награждение, которого еще не было у наших фигуристов: в кроссовках на красной дорожке, вешали медали на шею друг другу

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