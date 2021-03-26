Анна Щербакова: «Недовольна выступлением в произвольной программе, но так счастлива выиграть золото»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на ЧМ-2021 в Стокгольме. 

«Я недовольна своим выступлением в произвольной программе, но я так счастлива выиграть золото! Это была моя цель.
 
Это была борьба, все шло очень сложно, я боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы.

Я думала только о соревнованиях. Хочу поблагодарить тренеров, это была очень сложная подготовка, спасибо им огромное. Спасибо моим родителям, их тут не было, но они поддерживали меня», – сказала Щербакова. 

Смотрите прокат Щербаковой с эфира Первого канала: 

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