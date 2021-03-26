Анна Щербакова: «Недовольна выступлением в произвольной программе, но так счастлива выиграть золото»

Чемпионка мира по фигурному катанию прокомментировала свое выступление в произвольной программе на ЧМ-2021 в Стокгольме.

«Я недовольна своим выступлением в произвольной программе, но я так счастлива выиграть золото! Это была моя цель.



Это была борьба, все шло очень сложно, я боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы.

Я думала только о соревнованиях. Хочу поблагодарить тренеров, это была очень сложная подготовка, спасибо им огромное. Спасибо моим родителям, их тут не было, но они поддерживали меня», – сказала Щербакова.

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