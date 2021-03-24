Яна Рудковская: «Плющенко подвел Трусову в суперформе к ЧМ-2021. Возможно, она перегорела»

Продюсер Яна Рудковская, супруга тренера по фигурному катанию , прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме (12-е место).

«Саша Трусова была готова на все 100 процентов. То, как она была готова, Саша показала на всех тренировках. Это была суперподготовленность.

Думаю, что сказалось волнение. Саша лутц и каскад прыгает просто с закрытыми глазами. Евгений и команда тренеров подвели ее в суперформе. Саша и 3,5 делала, и пять квадов. Пять квадов на тренировке и в программе. Думаю это видели все поклонники фигурного катания в эти дни.

Перегорела, возможно, или переволновалась. Я уверена, что она попытается сделать свой максимум. Саша всегда мечтала сделать пять четверных, чтобы ее никто не отговаривал... Возможно, этот момент сейчас настал. Ей, конечно, такое тяжелое испытание дается. Саша очень сильная и очень трудолюбивая.

Мне обидно за нее. Я всегда говорю, что не надо отчаиваться. Сейчас такой момент, когда все или ничего. Я не знаю, какой контент будет.

У меня была полная уверенность, что получится и 3,5. Сами видите, что сегодня что-то пошло не так. Чтобы Саша не сделала каскад – это для меня что-то на уровне невероятного, потому что для нее это как орешки.

Не знаю, что будет послезавтра в произвольной программе. Однако я уверена, что это ее шанс сделать пять четверных. Посмотрим. Я еще не звонила Евгению, потому что уверена , что он находится в состоянии шока. Им нужно спокойно сесть, обдумать план и продолжать бороться.

Помню, Евгений в Солт-Лейк-Сети после падения в короткой был четвертым. В итоге выиграл серебро. Это спорт, что тут поделаешь. Саша – девочка-борец. Будем за нее болеть дальше», – рассказала Рудковская.

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