Первый канал не покажет в прямом эфире прыжковый фестиваль и жеребьевку командного турнира в Москве

Теги телевидение Первый канал командный турнир в Москве Фигурное катание

Прыжковый фестиваль и жеребьевка командного турнира фигуристов «Кубок Первого канала» в Москве не будут транслироваться в прямом эфире. 

Старт прыжкового турнира – 15:00, жеребьевки – в 16:30 по московскому времени. 

В эфире и на сайте Первого канала соревнования и жеребьевка будут показаны в записи в 21:30. 

Прямая трансляция будет доступна на японском телеканале J Sports. Доступ к ней ограничен. 

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