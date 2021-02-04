Первый канал не покажет в прямом эфире прыжковый фестиваль и жеребьевку командного турнира в Москве

Прыжковый фестиваль и жеребьевка командного турнира фигуристов «Кубок Первого канала» в Москве не будут транслироваться в прямом эфире.

Старт прыжкового турнира – 15:00, жеребьевки – в 16:30 по московскому времени.

В эфире и на сайте Первого канала соревнования и жеребьевка будут показаны в записи в 21:30.

Прямая трансляция будет доступна на японском телеканале J Sports. Доступ к ней ограничен.

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