«Меня перестали пускать на лед из-за веса». Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова завершила карьеру

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию завершила карьеру.

Спортсменка не выступала с 2018 года.

«После контрольных прокатов 2018 года я окончательно поняла, что закончила. Первые мысли меня посещали, когда не отобралась на Олимпиаду того же года. Но подумала, что постолимпийский год всегда очень непредсказуемый.

Съездила на Art On Ice, набрала хорошую форму под конец сезона, поставили хорошие программы, жизнь наладилась. Но межсезонье вышло безумно тяжелым и абсолютно смазанным. Я сказала себе: или ты занимаешься этим хорошо, или прекращай совсем.



Мешало здоровье. Гормональный сбой, с которым я не могла справиться. Меня мало кто понимал. Я очень сильно поправилась. Жесткая диета не помогла бы, я была в состоянии, которым нельзя было управлять, а можно было только переждать его. Организму необходимо было время, чтобы нормализовать свою работу.

Я вставала на коньки и чувствовала, что это не я, а потом меня и вовсе перестали пускать на лед из-за веса. Психологически я была подавлена. Елена Буянова очень беспокоилась, она видела, что я в любой момент могу получить травму. Пришлось обращаться к врачу, и тогда решила: не нужно гробить здоровье, надо думать о будущем. А в нем, я уверена, что достигну большего, чем в карьере фигуристки.

А потом я дала себе еще один шанс. Летом попыталась набрать форму, собрала все свои силы, забыв о прежних мыслях. Подумала: ну, еще разок. Последний. Из-под летнего солнца я заходила на холодный каток и пыталась «завести» свой организм, но мне было по-прежнему некомфортно, каждый день стресс, истерики.

Это был ад. Я поехала на этап Кубка России в Йошкар-Олу, откатала короткую и поняла, что произвольную не осилю. Я настолько себя измотала, что после ни разу не пожалела, что бросила фигурное катание. Так мне всё это надоело. По-моему, я выжала из себя максимум», – рассказала 21-летняя Радионова.

Радионова – бронзовый призер чемпионата мира, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, чемпионка Универсиады и двукратная чемпионка мира среди юниоров.

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