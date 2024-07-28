«Еда, мягко говоря, отвратительная». Игроки сборной Германии по хоккею на траве раскритиковали питание в олимпийской деревне Парижа-2024

Игроки сборной Германии по хоккею на траве раскритиковали питание на ОИ-2024.

«Еда, мягко говоря, отвратительная. Просто катастрофа. Вы стоите в невероятно длинных очередях, а станций питания очень мало. И качество еды тоже не особенно хорошее», – сказал игрок сборной Германии Кристофер Рюр.

Капитан немецкой команды Матс Грамбуш поддержал мнение Рюра.

«В часы пик столовые перегружены, одновременно туда приходит слишком много людей. Это занимает безумно много времени, а качество и количество блюд оставляет желать лучшего. Немного обидно», – отметил Грамбуш.

«Мы справляемся с ситуацией, готовим себе еду самостоятельно. Но это, мягко говоря, не очень профессионально. Так что мы надеемся, что ситуация быстро улучшится», – добавил Рюр.

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