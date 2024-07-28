«Еда, мягко говоря, отвратительная». Игроки сборной Германии по хоккею на траве раскритиковали питание в олимпийской деревне Парижа-2024
Игроки сборной Германии по хоккею на траве раскритиковали питание на ОИ-2024.
«Еда, мягко говоря, отвратительная. Просто катастрофа. Вы стоите в невероятно длинных очередях, а станций питания очень мало. И качество еды тоже не особенно хорошее», – сказал игрок сборной Германии Кристофер Рюр.
Капитан немецкой команды Матс Грамбуш поддержал мнение Рюра.
«В часы пик столовые перегружены, одновременно туда приходит слишком много людей. Это занимает безумно много времени, а качество и количество блюд оставляет желать лучшего. Немного обидно», – отметил Грамбуш.
«Мы справляемся с ситуацией, готовим себе еду самостоятельно. Но это, мягко говоря, не очень профессионально. Так что мы надеемся, что ситуация быстро улучшится», – добавил Рюр.
Велогонщица Дронова об олимпийской деревне: «Не понимаю, почему спортсмены жалуются на питание. Есть вообще какая угодно еда, из любой кухни мира»
Идёт африканский мигрант по улице в Германии, и говорит первому попавшему прохожему: "Спасибо что меня приютили, дали жильё, еды, мед. страховку и всё остальное". А прохожий ему отвечает: - "Я - не немец, я - албанец". - "Ну тогда извините, ошибся" и идёт дальше. Встречает следующего прохожего и говорит :"Спасибо Вам за то что я могу жить в Германии !" - "Я - не немец, я - турок". - "Ой, простите" и идёт дальше. Встречает следующего прохожего и говорит :"Спасибо Вам за то меня приютили !" - "Я - не немец, я - араб", отвечает прохожий. - Ну а где же немцы ? - спрашивает африканец. Араб посмотрел на часы и говорит: "На работе, скорее всего".
Есть даже настоящие русские спортсмены, которые жалуются на еду.
Открою вам глаза, так происходит на каждой Олимпиаде.
Как говорилось в том фильме:
"Я попросил спагетти с томатным соусом, а они принесли макароны с кетчупом" - для кого-то одно и тоже, а для кого-то "две большие разницы")
Хм, а кто тут жалуется на качество еды в "дружественном" Пекине?
Просто тут в 2024 этому придают идеологическое значение, акцентируют повесточку на эту тему. И хомячки на это ведутся.
Хотя это обычные косяки. Вспомним Сочи и косяки с номерами и жалобами на отсутствие мебели, воды и неготовык номера.
Но в итоге все равно была классно организованная Олимпиада.
Так и тут.