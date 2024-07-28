«Еда, мягко говоря, отвратительная». Игроки сборной Германии по хоккею на траве раскритиковали питание в олимпийской деревне Парижа-2024

Теги Олимпиада-2024 сборная Германии Питание Хоккей на траве

Игроки сборной Германии по хоккею на траве раскритиковали питание на ОИ-2024.

«Еда, мягко говоря, отвратительная. Просто катастрофа. Вы стоите в невероятно длинных очередях, а станций питания очень мало. И качество еды тоже не особенно хорошее», – сказал игрок сборной Германии Кристофер Рюр.

Капитан немецкой команды Матс Грамбуш поддержал мнение Рюра.

«В часы пик столовые перегружены, одновременно туда приходит слишком много людей. Это занимает безумно много времени, а качество и количество блюд оставляет желать лучшего. Немного обидно», – отметил Грамбуш. 

«Мы справляемся с ситуацией, готовим себе еду самостоятельно. Но это, мягко говоря, не очень профессионально. Так что мы надеемся, что ситуация быстро улучшится», – добавил Рюр. 

Велогонщица Дронова об олимпийской деревне: «Не понимаю, почему спортсмены жалуются на питание. Есть вообще какая угодно еда, из любой кухни мира»  

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39 комментариев
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Все врут. Вот Сомов и Дронова люди искренние и говорят только правду, эти релоканты априори честны. А корейцы и немцы просто набрасывают и раскачивают лодку.
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В общем, как тут говорила Дронова, кормят как в 5ти звёздочном отеле.
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Что русской хорошо, то немцу смерть.
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Ответ eao79rus
Да ладно, Дронова, вон, радостно уплетает это говнецо с лопаты и добавки просит
Ну оно же французское, иностранное. А пахнет как! Не то, что русское, фу.
+26
-11
+15
И где все те клоуны из под поста про Дронову, которые шутили про наших чиновников? Это видимо тоже замаскированные российские чиновники, которые "выискивают недостатки" на "безупречной" олимпиаде.
+19
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+13
Ответ Евгений Мамыкин
Щас набегут с криками "вы всё врёте" и обязательно вспомнят про Челябинскую дамбу.
Да чо ее вспоминать, ну прорвало и прорвало, не до челяди сейчас, куда важней как там кушают немецкие спосртсмены.
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+13
Ответ SlanselaP
Все врут. Вот Сомов и Дронова люди искренние и говорят только правду, эти релоканты априори честны. А корейцы и немцы просто набрасывают и раскачивают лодку.
Их точно Соловьёв подговорил.
+12
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+9
Да ладно, Дронова, вон, радостно уплетает это говнецо с лопаты и добавки просит
+28
-19
+9
В стране победивших зеленых таких разговоров вообще быть не должно. Особенно в таком виде, как хоккей на траве. Приехали на стадион, потренировались, поели тот же газон и обратно, никакого углеродного следа. Ну это если без грязных машин и автобусов с ДВС, а то не кошерно получится.
+9
-3
+6
Ответ Potapson
В общем, как тут говорила Дронова, кормят как в 5ти звёздочном отеле.
Ей как беженке черпак норма , пайку выдали она и рада что покаталась на велики по Парижу .
+8
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+5
Ответ Матрос Кот
Немцы любят сосиски с тушеной капустой. Готовы лопать каждый день.А изображают гурманов.В любом турецком отеле,где все включено,эти самые немцы лопают все подряд,чавкают и ржут. Вообще малокультурная нация.
Че то вспомнилось..
Идёт африканский мигрант по улице в Германии, и говорит первому попавшему прохожему: "Спасибо что меня приютили, дали жильё, еды, мед. страховку и всё остальное". А прохожий ему отвечает: - "Я - не немец, я - албанец". - "Ну тогда извините, ошибся" и идёт дальше. Встречает следующего прохожего и говорит :"Спасибо Вам за то что я могу жить в Германии !" - "Я - не немец, я - турок". - "Ой, простите" и идёт дальше. Встречает следующего прохожего и говорит :"Спасибо Вам за то меня приютили !" - "Я - не немец, я - араб", отвечает прохожий. - Ну а где же немцы ? - спрашивает африканец. Араб посмотрел на часы и говорит: "На работе, скорее всего".
+4
-1
+3
Щас набегут с криками "вы всё врёте" и обязательно вспомнят про Челябинскую дамбу.
+17
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+3
Ответ ГЕНПЛАН
Да чо ее вспоминать, ну прорвало и прорвало, не до челяди сейчас, куда важней как там кушают немецкие спосртсмены.
Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво !))
+3
0
+3
Немцы мстят соседям за критику Чемпионата Европы ))
+7
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+3
Да ладно вам, главное, чтоб презервативов на всех хватило
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Пару недовольных едой - фундамент роспропаганды)) Тогда ещё один совет: снимать только мусорки и говорить что больше в энтом Париже ничего и нет.
+2
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Не факт, что это правда. Как и ожидалось, будут вбрасывать материалы, дискредитирующие западную Олимпиады, и это при том, что их не допустили... Можно представить, что будет, если допустить журналистов из РФ. Когда стыд проснётся у этих варваров, которые руководят ими?
+2
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+2
Ответ monolitek
И где все те клоуны из под поста про Дронову, которые шутили про наших чиновников? Это видимо тоже замаскированные российские чиновники, которые "выискивают недостатки" на "безупречной" олимпиаде.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tv/3012328.html
Есть даже настоящие русские спортсмены, которые жалуются на еду.

Открою вам глаза, так происходит на каждой Олимпиаде.
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Ребят, просто у каждого свое понимание фраз "большие очереди", "ассортимент" и "качество блюд")

Как говорилось в том фильме:

"Я попросил спагетти с томатным соусом, а они принесли макароны с кетчупом" - для кого-то одно и тоже, а для кого-то "две большие разницы")
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Не зря русского повара в чем-то там обвинили) теперь понятно кто виноват, что еда не очень
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Ответ Матрос Кот
Немцы любят сосиски с тушеной капустой. Готовы лопать каждый день.А изображают гурманов.В любом турецком отеле,где все включено,эти самые немцы лопают все подряд,чавкают и ржут. Вообще малокультурная нация.
Тагил рулит.
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tv/3012328.html
Хм, а кто тут жалуется на качество еды в "дружественном" Пекине?
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Ответ Mukunku 64
Че то вспомнилось.. Идёт африканский мигрант по улице в Германии, и говорит первому попавшему прохожему: "Спасибо что меня приютили, дали жильё, еды, мед. страховку и всё остальное". А прохожий ему отвечает: - "Я - не немец, я - албанец". - "Ну тогда извините, ошибся" и идёт дальше. Встречает следующего прохожего и говорит :"Спасибо Вам за то что я могу жить в Германии !" - "Я - не немец, я - турок". - "Ой, простите" и идёт дальше. Встречает следующего прохожего и говорит :"Спасибо Вам за то меня приютили !" - "Я - не немец, я - араб", отвечает прохожий. - Ну а где же немцы ? - спрашивает африканец. Араб посмотрел на часы и говорит: "На работе, скорее всего".
Хороший.
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По факту только русские, самые ущемленные спортсмены, всем довольны. МОК на них молиться должен
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Ответ Джон Силвер_1116158947
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tv/3012328.html Есть даже настоящие русские спортсмены, которые жалуются на еду. Открою вам глаза, так происходит на каждой Олимпиаде.
Я знаю, питание и логистика, проблемы почти на каждой олимпиаде, но местные пытаются убедить, что это придирки и спортсменам надо заткнуться и просто соревноваться
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Ответ monolitek
Я знаю, питание и логистика, проблемы почти на каждой олимпиаде, но местные пытаются убедить, что это придирки и спортсменам надо заткнуться и просто соревноваться
Нет, не стоит никому затыкаться. И во Франции крайне сложно заткнуть кому-то рот. По реакции на открытие это очевидно.
Просто тут в 2024 этому придают идеологическое значение, акцентируют повесточку на эту тему. И хомячки на это ведутся.
Хотя это обычные косяки. Вспомним Сочи и косяки с номерами и жалобами на отсутствие мебели, воды и неготовык номера.
Но в итоге все равно была классно организованная Олимпиада.
Так и тут.
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Ответ shahmur
Пару недовольных едой - фундамент роспропаганды)) Тогда ещё один совет: снимать только мусорки и говорить что больше в энтом Париже ничего и нет.
Ну уж любимый спорц в роспропаганде точно нельзя обвинить. Да и немецких спортсменов тоже)
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Ответ walti
Ну уж любимый спорц в роспропаганде точно нельзя обвинить. Да и немецких спортсменов тоже)
Уже давно можно. Евро-2024 точно также освещали, перепечатывая полицейские сводки, а не футбольные новости.
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