Федерация хоккея на траве Англии запретила трансгендерам участвовать в женских турнирах

Федерация хоккея на траве Англии запретила участие трансгендеров в женских турнирах.

«Хоккей требует физических возможностей – силы, выносливости, скорости. Это ключевые факторы успеха, поэтому наш вид спорта считается гендерноориентированным.

Основываясь на этих данных, мы решили, что следует ограничивать участие трансгендеров и небинарных персон [в женских турнирах], чтобы обеспечить честную конкуренцию.

Мы готовы поддержать всех игроков, которых затронуло это решение, и помочь им найти путь для продолжения участия в соревнованиях», – говорится в сообщении England Hockey.

Новая политика федерации вступит в силу с 1 сентября.

В декабре 2024 года женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) вынесла запрет на участие трансгендеров в соревнованиях элитного уровня. Такое же решение приняла и Ассоциация лаун-тенниса (LTA).