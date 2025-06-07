Президент США Дональд Трамп планирует посетить UFC 316 (USA Today)

Дональд Трамп может посетить UFC 316.

По информации USA Today, президент США планирует приехать в Ньюарк на очередной номерной турнир UFC, который возглавит титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли .

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