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Рэмпэйдж Джексон подерется с Рашадом Эвансом по правилам бокса

Рэмпэйдж Джексон сообщил о поединке с Рашадом Эвансом.

«Погнали! Вы думали, что все кончено! Нет, пора разобраться с этим раз и навсегда! Рашад Эванс побил меня в прошлый раз, но то было тогда, а сейчас − сейчас! 2025 год, Альбуркеркре (Нью-Мексико).

Это не просто бой, это реванш. Посмотрим, справится ли он с Рэмпейджем. Следите за новостями о дате и месте проведения», − написал в соцсетях бывший боец ММА Куинтон «Рэмпэйдж» Джексон.

В 2010 году Рашад Эванс победил Куинтона Джексона единогласным решением судей на UFC 114. В 2019 году Рэмпэйдж завершил карьеру после проигрыша Федору Емельяненко.

Рэмпейдж Джексон − о победе Джонса над Миочичем: «Такого Джона не победить. Без обид, Аспиналл»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Куинтона Джексона
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