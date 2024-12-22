Усик – о планах после победы над Фьюри: «Хочу вернуться домой и выключить телефон. Отдохнуть, не думая о боксе»
Усик рассказал, что планирует делать после победы в реванше над Фьюри.
«Мой следующий шаг? Я хочу отдохнуть. Моей маленькой дочери 10,5 месяцев, я видел ее максимум два месяца. Теперь я хочу вернуться домой и выключить телефон. Просто отдохнуть. Не думая о боксе», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.
Напомним, Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением в Эр-Рияде.
Портрет Усика – что делает его чемпионом?
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
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