Усик – о планах после победы над Фьюри: «Хочу вернуться домой и выключить телефон. Отдохнуть, не думая о боксе»

Усик рассказал, что планирует делать после победы в реванше над Фьюри.

«Мой следующий шаг? Я хочу отдохнуть. Моей маленькой дочери 10,5 месяцев, я видел ее максимум два месяца. Теперь я хочу вернуться домой и выключить телефон. Просто отдохнуть. Не думая о боксе», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик .

Напомним, Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением в Эр-Рияде.

Портрет Усика – что делает его чемпионом?

«К черту все компьютеры». Первый судья с искусственным интеллектом в боксе – на реванше Усика и Фьюри