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Майк Тайсон: «Я чуть не умер в июне. Было восемь переливаний крови, в больнице я похудел на 11 кг»

Майк Тайсон признался, что едва не умер летом.

«Это один из тех случаев, когда ты проиграл, но все равно выиграл. Я благодарен за вчерашний вечер. Никаких сожалений о том, как я в последний раз оказался на ринге.

Я чуть не умер в июне. Было восемь переливаний крови. Я потерял половину своей крови и 11 кг в больнице. Мне пришлось бороться, чтобы выздороветь, поэтому я победил.

Все это для того, чтобы мои дети увидели, как я стою в ринге и дерусь восемь раундов с талантливым бойцом, который вдвое моложе меня. И все это перед переполненным стадионом Dallas Cowboy. Это опыт, о котором никто не имеет права просить. Спасибо», – написал в соцсетях бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Напомним, Джейк Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.

Зато Пол – Тайсон удалось как шоу: выезд к рингу на кабриолете, билет за $2 млн, легший Netflix

«Когда увижу Пола, дам ему парочку лещей». Поражение Тайсона – и тоска, и радость, что он не улетел в нокаут

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Майка Тайсона
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logoбокс
Тайсон - Пол
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