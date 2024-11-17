Майк Тайсон: «Я чуть не умер в июне. Было восемь переливаний крови, в больнице я похудел на 11 кг»

Майк Тайсон признался, что едва не умер летом.

«Это один из тех случаев, когда ты проиграл, но все равно выиграл. Я благодарен за вчерашний вечер. Никаких сожалений о том, как я в последний раз оказался на ринге.

Я чуть не умер в июне. Было восемь переливаний крови. Я потерял половину своей крови и 11 кг в больнице. Мне пришлось бороться, чтобы выздороветь, поэтому я победил.

Все это для того, чтобы мои дети увидели, как я стою в ринге и дерусь восемь раундов с талантливым бойцом, который вдвое моложе меня. И все это перед переполненным стадионом Dallas Cowboy. Это опыт, о котором никто не имеет права просить. Спасибо», – написал в соцсетях бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон .

Напомним, Джейк Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.

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«Когда увижу Пола, дам ему парочку лещей». Поражение Тайсона – и тоска, и радость, что он не улетел в нокаут