Билли Джо Сондерс: «Фьюри может трижды за вечер победить Усика. Надеюсь, он оформит нокаут в реванше»

Билли Джо Сондерс объяснил, за счет чего Фьюри победит Усика

«Я не думаю, что есть тяжеловес, который может перебоксировать Усика , но Тайсон Фьюри может победить его трижды за один вечер, используя один простой план.

Победить Александра очень просто. Нужно использовать габариты и физические преимущества. Каждый атрибут, который у вас есть, нужно использовать в полной мере с этим парнем... Я верю, что Тайсон победит в следующем бою, и я верю, что он оформит нокаут», – заявил бывший чемпион мира по боксу Билли Джо Сондерс .

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.

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Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?