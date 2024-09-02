  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Билли Джо Сондерс: «Фьюри может трижды за вечер победить Усика. Надеюсь, он оформит нокаут в реванше»
1

Билли Джо Сондерс: «Фьюри может трижды за вечер победить Усика. Надеюсь, он оформит нокаут в реванше»

Билли Джо Сондерс объяснил, за счет чего Фьюри победит Усика

«Я не думаю, что есть тяжеловес, который может перебоксировать Усика, но Тайсон Фьюри может победить его трижды за один вечер, используя один простой план.

Победить Александра очень просто. Нужно использовать габариты и физические преимущества. Каждый атрибут, который у вас есть, нужно использовать в полной мере с этим парнем... Я верю, что Тайсон победит в следующем бою, и я верю, что он оформит нокаут», – заявил бывший чемпион мира по боксу Билли Джо Сондерс.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.

Цыган, скандалист, допингист, друг Тайсона Фьюри: что мы должны знать о Билли Джо Сондерсе

Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Бенсона
logoАлександр Усик
logoБилли Джо Сондерс
logoТайсон Фьюри
logoбокс
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Усик: «Мне интересны только два боя – реванш с Фьюри и третий поединок с Джошуа»
1025 августа, 16:26
Лебедев – о реванше Усика и Фьюри: «Болеть буду за Александра. Он должен победить во второй раз»
416 августа, 13:50
Официально: реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря
1616 августа, 08:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Камил Гаджиев: «Если Махачев поднимется в средний дивизион, то не для Рахмонова. Этот бой возможен, если Шавкат победит Белала»
4сегодня, 09:52
Чейл Соннен: «У меня есть информация, что Конор и Чендлер подерутся в январе»
1сегодня, 08:54
Дана Уайт: «Трамп – лучший боец в истории. Это самый стойкий человек, которого я встречал»
5сегодня, 08:28
Александр Шаблий: «Преувеличивать силы Усмана и Вартаняна не хочу. Разные бойцы. Ничего удивительного для меня»
сегодня, 08:19
Фрэнк Мир: «У Джонса есть слабое место. Ему тяжело драться против скоростных бойцов»
11сегодня, 07:39
Пимблетт назвал идеальный путь к титульному бою: «Мойкано, потом Оливейра»
2сегодня, 07:25
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
87сегодня, 07:10
Бивол и Бетербиев не считают предстоящий бой принципиальным
13вчера, 18:01
Дана Уайт: «Я с первого дня говорю, что UFC станет самым большим видом спорта в мире. Нет страны, где мы бы не нашли бойца»
12вчера, 16:00
Джонс – о Уайте: «Если вы отправите Дану на деловую встречу с любым человеком на этой гребанной планете, то он выйдет победителем»
15вчера, 15:28
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео