Билли Джо Сондерс: «Фьюри может трижды за вечер победить Усика. Надеюсь, он оформит нокаут в реванше»
Билли Джо Сондерс объяснил, за счет чего Фьюри победит Усика
«Я не думаю, что есть тяжеловес, который может перебоксировать Усика, но Тайсон Фьюри может победить его трижды за один вечер, используя один простой план.
Победить Александра очень просто. Нужно использовать габариты и физические преимущества. Каждый атрибут, который у вас есть, нужно использовать в полной мере с этим парнем... Я верю, что Тайсон победит в следующем бою, и я верю, что он оформит нокаут», – заявил бывший чемпион мира по боксу Билли Джо Сондерс.
Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.
Цыган, скандалист, допингист, друг Тайсона Фьюри: что мы должны знать о Билли Джо Сондерсе
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Бенсона
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