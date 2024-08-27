Абубакар Нурмагомедов спас тонущую женщину в Дагестане

Тагир Уланбеков сообщил, что Абубакар Нурмагомедов спас человека в Дагестане

«Не могу не рассказать о том, что произошло в минувшие выходные. Абубакар, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил женщину, попавшую в беду.

Вода уже захлестывала ее, было очевидно, что без посторонней помощи она не выберется. Без колебаний Абубакар ринулся в воду и спас ее.

Этот поступок − яркий пример того, чему нас учил тренер: не проходить мимо чужой беды и протянуть руку помощи, когда это необходимо», − написал в соцсетях боец UFC Тагир Уланбеков .

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