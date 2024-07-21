UFC on ESPN 60: Яндироба победила Лемос, Раджабов проиграл Огдену

Теги UFC MMA Бруно Силва Лоик Раджабов Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, прошел UFC on ESPN 60. В главном событии турнира состоялся поединок в женском минимальном весе между Амандой Лемос (14-3-1) и Вирной Яндиробой (20-3). Яндироба выиграла сабмишеном во втором раунде.

Результаты взвешивания:

  • Сен Ву Чой (11-7) проиграл Стиву Гарсии (16-5) техническим нокаутом в первом раунде;
  • Курт Холобау (21-8) победил Кайнана Крушевски (15-3) единогласным решением судей;
  • Коди Дерден (16-6-1) проиграл Бруно Силве (14-5-2) техническим нокаутом во втором раунде;
  • Билл Алджео (18-9) проиграл Ду Хо Чой (15-4-1) техническим нокаутом во втором раунде;
  • Трей Огден (18-6) победил Лоика Раджабова (18-6-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Взвешивание перед UFC on ESPN 60: Лемос тяжелее Яндиробы, Раджабов легче Огдена

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7 комментариев
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Хоть выспаться можно
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Ну бои Жандиробы я ни за что не пропущу.
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Ду Хо Чой молодчина, как же рад за этого парня
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"Вечеринка" в Вегасе удалась. Далеко не громкий по именам (у мужчин точно) основной кард получился бодрым и зрелищным.
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Бруно Сильва настоящий Бульдог. После слабого первого раунда уничтожил Дердена во втором. Апперкотом не только выбил капу, но и душу.
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Первый кард в котором не одной знакомой фамилии
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Ответ ORly
Ду Хо Чой молодчина, как же рад за этого парня
тоже улыбнулся и вспомнил битву с Кабом
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