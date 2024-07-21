UFC on ESPN 60: Яндироба победила Лемос, Раджабов проиграл Огдену

В Лас-Вегасе, штат Невада, прошел UFC on ESPN 60. В главном событии турнира состоялся поединок в женском минимальном весе между Амандой Лемос (14-3-1) и Вирной Яндиробой (20-3). Яндироба выиграла сабмишеном во втором раунде.

Результаты взвешивания:

Сен Ву Чой (11-7) проиграл Стиву Гарсии (16-5) техническим нокаутом в первом раунде;

Курт Холобау (21-8) победил Кайнана Крушевски (15-3) единогласным решением судей;

Коди Дерден (16-6-1) проиграл (14-5-2) техническим нокаутом во втором раунде;

Билл Алджео (18-9) проиграл Ду Хо Чой (15-4-1) техническим нокаутом во втором раунде;

Трей Огден (18-6) победил а (18-6-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Взвешивание перед UFC on ESPN 60: Лемос тяжелее Яндиробы, Раджабов легче Огдена