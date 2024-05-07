Шакур Стивенсон 7 июля подерется с Артемом Арутюняном
Шакур Стивенсон проведет бой против Артема Арутюняна.
Поединок за титул чемпиона WBC в легком весе состоится в ночь на 7 июля в Ньюарке, штат Нью-Джерси.
Стивенсон (21-0) в последний раз выступал в ноябре-2023, когда выиграл у Эдвина де лос Сантоса судейским решением.
Арутюнян (12-1) в июле прошлого года проиграл Фрэнку Мартину.
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