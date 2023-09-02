Пейдж ВанЗант: «За 24 часа на OnlyFans я заработала больше денег, чем за всю карьеру в MMA»

Теги UFC MMA Пейдж ВанЗант Бокс/MMA/UFC

Экс-боец UFC Пейдж ВанЗант сравнила заработки на OnlyFans и в MMA.

«Мне очень повезло, что моя карьера, даже за пределами UFC, получилась довольно успешной. Я усердно работала в других направлениях, чтобы стать более известной личностью. Интересно, что именно фанаты стали моим самым большим источником дохода.

За 24 часа на OnlyFans я заработала больше денег, чем за всю карьеру в MMA. Я переживала за репутацию, но теперь... трудно с этим закончить. Когда ты из тех людей, которые родились бедными, росли в бедности, а потом стали богатыми, это становится совсем другим. Мне повезло, что я нахожусь в положении, когда могу помочь своей семье», – заявила экс-боец UFC Пейдж ВанЗант.

Пейдж ВанЗант: «Вижу каждый комментарий на моем ютуб-канале, где пишут, что я выгляжу жирной настолько, что ##### не смогу вписаться в дверь»

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6 комментариев

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Лёва Сидоров
Теперь надо укрепить позиции и выступить в браззерс
+17
-1
+16
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VictorVallecano
Ответ Лёва Сидоров
Теперь надо укрепить позиции и выступить в браззерс
Думаю, выступление в браззерс, наоборот, ослабляет тылы.
+11
0
+11
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Лёва Сидоров
Ответ VictorVallecano
Думаю, выступление в браззерс, наоборот, ослабляет тылы.
Это вряд-ли, тылы у Пейдж весьма внушительные
+4
0
+4
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АланСмити
Ответ Лёва Сидоров
Теперь надо укрепить позиции и выступить в браззерс
Недавно наткнулся на несколько фотографий ее из этого сервиса. Там как бы уже браззерс)))
+1
0
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berzerker
Наконец она сделала это, давно пора было. В мма еще и больно, а на онлифанс и денег платят, и только приятно
+2
-2
0
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