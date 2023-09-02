Пейдж ВанЗант: «За 24 часа на OnlyFans я заработала больше денег, чем за всю карьеру в MMA»

Экс-боец UFC Пейдж ВанЗант сравнила заработки на OnlyFans и в MMA.

«Мне очень повезло, что моя карьера, даже за пределами UFC, получилась довольно успешной. Я усердно работала в других направлениях, чтобы стать более известной личностью. Интересно, что именно фанаты стали моим самым большим источником дохода.

За 24 часа на OnlyFans я заработала больше денег, чем за всю карьеру в MMA. Я переживала за репутацию, но теперь... трудно с этим закончить. Когда ты из тех людей, которые родились бедными, росли в бедности, а потом стали богатыми, это становится совсем другим. Мне повезло, что я нахожусь в положении, когда могу помочь своей семье», – заявила экс-боец UFC Пейдж ВанЗант.

Пейдж ВанЗант: «Вижу каждый комментарий на моем ютуб-канале, где пишут, что я выгляжу жирной настолько, что ##### не смогу вписаться в дверь»

Пейдж Ванзант: «Больше никогда не буду выступать в UFC, потому что они не доплачивают бойцам»