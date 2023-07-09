Робби Лоулер объявил о завершении карьеры. Он выиграл последний бой за 38 секунд

Экс-чемпион UFC Робби Лоулер объявил о завершении карьеры.

В рамках предварительного карда турнира UFC 290 Робби Лоулер подрался с Ником Прайсом. Лоулер победил техническим нокаутом на 38-й секунде поединка.

Незадолго до боя Робби объявил, что этот бой станет последним в его карьере. 7 июля он вошел в Зал славы UFC за поединок против Макдональда.

Лоулер был чемпионом UFC в полусреднем весе с 2014 по 2016-й год, проведя две успешные защиты пояса.

Робби Лоулер: «Я очень давно дерусь, но приходит время окончания этой деятельности»