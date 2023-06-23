Непобедимый чемпион организации ACA в наилегчайшем весе Азамат Керефов проведет защиту титула. Он уже дважды отстоял своё звание не намерен проигрывать. Керефову предстоит дуэль с опытным бойцом UFC, Аскаром Аскаровым.

Азамат Керефов (Россия)

Рекорд: всего провел 16 боев, из них 16 побед (5 досрочных).

Возраст: 32 года.

Рост: 173 см.

Вес: 57 кг.

Размах рук: 174 см.

Профессионального карьеру в смешанных единоборствах Керефов начал в 2014 году. Его дебют состоялся в рамках турнира «TFC — Gladiator Fights», где он встретился с Андреем Хугаевым, Керефов финишировал своего оппонента в конце четвертой минуты первого раунда.Большинство боёв выиграл решением судей. Побеждал таких титулованных бойцов, как: Такеши Касугаи, Мансур Хатуев, Курбан Гаджиев, Арен Акопян.

Уже в 2020 году Азамат получил свой титульный бой. Соперником непобедимого бойца с 2014 года стал Мансур Хатуев российский боец смешанных единоборств. Керефов забрал чемпионство в наилегчайшем весе. После 32-летний боец успел дважды защитить свой пояс в наилегчайшем весе победами над Гаджиевым и Албахсановым.

Рекорд: всего провел 15 боев из них 13 побед (10 досрочных), 1 поражение, 1 ничья.

Возраст: 30 лет.

Рост: 167 см.

Вес: 57 кг.

Размах рук: 171 см.

Титулованный спортсмен уже выступал в организации «Ахмат» в период с 2015 по 2018 год. В сентябре 2019 года дебютировал в UFC со спорной ничьей в противостоянии с будущим чемпионом, Брэндоном Морено. Аскаров в октагоне выглядел подвижнее и эффективнее своего соперника.

Далее последовали довольно убедительные победы над Тимом Эллиоттом, Алешандре Пантожей и Джозефом Бенавидесом. В 2022 году Аскар встретился в октагоне с новозеландцем Кара-Франсом, где выглядел большим фаворитом. Но Аскаров проиграл и объявил о завершении карьеры в ММА из-за регулярных проблем со здоровьем. «Пуля» — разносторонний боец, который после серьезного перерыва возвращается в мир смешанных единоборств с амбициями снова стать лучшим в своем деле.

Керефов Азамат – Аскаров Аскар: ставка и прогнозы

Если исходить из статистических данных предыдущих выступлений двух известных российских бойцов, то они говорят в пользу конкурентного поединка. Скорее всего, чемпионская схватка пройдет всю дистанцию. Выгодным выбором для заключения пари будет ставка на то, что бой дойдет до пятого раунда.

Действующий чемпион предпочитает избегать активной работы в партере, где его навыки не на уровне базовых борцов и грэпплеров. Зато защита Керефова от пееводв и болевых передач находится на высоком уровне.

Здесь многое будет зависеть от текущего состояния бывшего бойца UFC. Аскаров не выходил в октагон больше года после своего первого поражения в карьере. Поэтому его форма едва ли находится на оптимальном уровне. И это отличный шанс для Азамата не только защитить титул, но и добиться победы над звездным соперником в своем послужном списке.

Судя по статистике предыдущих выступлений двух известных российских бойцов, они говорят в пользу соревновательного боя. Скорее всего, чемпионская борьба будет идти всю дистанцию. Выгодным вариантом ставок будет ставка на то, что бой дойдет до пятого раунда.