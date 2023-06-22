Лебедев – об участии в шоу «Звезды в Африке»: «Однажды проснулся и почувствовал, что по спине ползет сколопендра»

Теги Денис Лебедев бокс Бокс/MMA/UFC

Денис Лебедев высказался об участии в шоу «Звезды в Африке».

– Однажды проснулся ночью (а я люблю спать на боку) и не понял, почему проснулся. Вдруг почувствовал, что кто-то ползет по спине. Стряхнул, а там вот такая большая штука – вроде сколопендра. Мне сказали, что если бы она укусила, то пришлось бы делать укол. Но не укусила.

– Жестко.

– Была другая жуть. У кого-то на гвоздике висела олимпийка – кто-то из девочек ее взял. Мы же готовились перед заездом, как себя вести. Нам сказали, что перед сном нужно осматривать кровать и стряхивать жуков. Люди, которые прошли более глубокую подготовку, осматривали и одежду.

Одна из девочек сняла олимпийку, а на внутренней стороне сидел паук – у него ноги размером с мой палец, он уже отложил яйца. Там было гнездо, закутанное паутиной, а уже под ней были яйца. Но это не тарантул, хотя я увидел его оскал, – сказал экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

«Думал, что развивается шизофрения». Интервью с Денисом Лебедевым, который ел жуков на шоу в Африке

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4 комментария

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jwbmwbqvih
Ответ nb8dwryv56
Он спиной почуял сколопендру!!! Или камеры зафиксировали её, и сказали «не шевелись или п###а!» А вообще абсолютно плевать: кто такие, зачем они там, что за шоу, но пуш мне, видимо, очень нужен был…
Сначала читаем,потом коменты пишем
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Олег Акимов
Это была не сколопендра, а агент СБУ
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Kanan Jarrus
я бы тоже ***** если увидел посреди ночи погребняк без макияжа
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