Лебедев – об участии в шоу «Звезды в Африке»: «Однажды проснулся и почувствовал, что по спине ползет сколопендра»

Денис Лебедев высказался об участии в шоу «Звезды в Африке».

– Однажды проснулся ночью (а я люблю спать на боку) и не понял, почему проснулся. Вдруг почувствовал, что кто-то ползет по спине. Стряхнул, а там вот такая большая штука – вроде сколопендра. Мне сказали, что если бы она укусила, то пришлось бы делать укол. Но не укусила.

– Жестко.

– Была другая жуть. У кого-то на гвоздике висела олимпийка – кто-то из девочек ее взял. Мы же готовились перед заездом, как себя вести. Нам сказали, что перед сном нужно осматривать кровать и стряхивать жуков. Люди, которые прошли более глубокую подготовку, осматривали и одежду.

Одна из девочек сняла олимпийку, а на внутренней стороне сидел паук – у него ноги размером с мой палец, он уже отложил яйца. Там было гнездо, закутанное паутиной, а уже под ней были яйца. Но это не тарантул, хотя я увидел его оскал, – сказал экс-чемпион мира по боксу .

«Думал, что развивается шизофрения». Интервью с Денисом Лебедевым, который ел жуков на шоу в Африке