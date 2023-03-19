Резников – о поражении Физиева: «Он выбрасывал слишком много ударов»

Казахстанский боец ACA Артем Резников поделился мнением о бое между и .

«Он [Физиев] слишком взвинтил темп, слишком много ударов выбрасывал. Не знаю, была ли это такая тактика, но если бы он работал более рационально, выжидательно, старался переиграть или обмануть...

Он с первых минут начал рубиться, играть в игру Гейджи. Это очень опасное дело», – сказал Резников.

На турнире UFC 286 Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.

Гейджи – Физиеву: «Ты настоящий воин»