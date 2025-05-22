15 лет Alash Pride: юбилейный турнир и пресс-конференция с легендами ММА, сообщает Olimpbet

На следующей неделе в Астане пройдет юбилейный турнир ведущей ММА-лиги Центральной Азии – Alash Pride FC 108. Ему будет предшествовать встреча легендарных бойцов из Казахстана, США и Бразилии с журналистами и блогерами.

25 мая в 15:00 в отеле Rixos President Astana (ул. Конаева, 7) состоится пресс-конференция, посвященная номерному турниру Alash Pride FC 108, который пройдет 27 мая в Астане на арене Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова (пр. Кабанбай батыра, 43).

Гостями встречи со СМИ станут организаторы турнира во главе с основателем Alash Pride Данияром Каскарауовым, а также участники карда и звездные гости.

Alash Pride FC 108 станет частью празднования 15-летия одной из ведущих ММА-лиг Центральной Азии. А юбилейный турнир соберет ведущих казахстанских бойцов и мировых звезд ММА, включая бывших чемпионов и экс-бойцов UFC. В их числе: Алджамейн Стерлинг (экс-чемпион UFC в легчайшем весе), Генри Сехудо (также чемпион по вольной борьбе Олимпийских игр в Пекине 2008г.), Дейвисон Фигередо , Дамир Исмагулов , Кайрат Ахметов , Арман Оспанов и другие.

Спонсор юбилейного турнира Alash Pride FC 108 – компания Olimpbet, инвестор №1 в спортивную индустрию Казахстана.

Юбилейный турнир, который войдёт в историю

Предстоящее спортивное событие обещает стать самым зрелищным и масштабным в истории ALASH PRIDE.

Основатель лиги ALASH PRIDE Данияр Каскарауов:

— Турнир ALASH PRIDE 108 – особенный. Мы собрали бойцов мирового уровня, чемпионов и легенд UFC, чтобы подарить зрителям настоящий праздник ММА. Для нас это не только спорт – это своего рода вызов и возможность показать всему миру силу, характер и дух казахстанских воинов.

Когда мы начинали первые турниры в 2010 году, никто не верил, что казахстанский промоушен сможет выйти на такой уровень. Это было увлекательное путешествие в мир большого профессионального спорта.

Сегодня ALASH PRIDE – это международный бренд, известный далеко за пределами страны. За ним стоит огромная работа, сплоченный коллектив единомышленников, сильная команда и целое поколение бойцов, прославляющих Казахстан на международной арене.

Спасибо всем, кто был с нами на этом пути. Мы только начинаем !

Кард турнира Alash Pride FC 108

1. Дамир Исмагулов (Казахстан) vs Алан Патрик (Бразилия, UFC)

2. Кайрат Ахметов (Казахстан) vs Алджамейн Стерлинг (США, экс-чемпион UFC)

3. Арман Оспанов (Казахстан) vs Ренан Барао (Бразилия, экс-чемпион UFC)

4. Саламат Исбулаев (Казахстан) vs Дилено Лопес (Бразилия, экс-боец UFC)

5. Руслан Сариев (Казахстан) vs Деанрадо Фигередо (Бразилия, экс-боец UFC)

6. Санжар Адилов (Казахстан) vs Жосе Мария (Бразилия, экс-боец UFC)

7. Жанибек Тыныштык (Казахстан) vs Раулиан Пайва (Бразилия, экс-боец UFC)

8. Ерхан Жумабаев (Казахстан) vs Вилингтон Лобо (Бразилия)

9. Бобур Абдулазизов (Узбекистан) vs Вандерсон Пантохи Силва (Бразилия)

10. Расул Хатаев (Казахстан) vs Франсимар Баррозу (Бразилия, экс-боец UFC)

Юбилейный турнир станет символом стремительного развития лиги, объединяющей лучшие таланты Казахстана и вызывающей все больший интерес у мировой бойцовской общественности.

Отметим, что экс-чемпионы UFC разных лет – Дэйвисон Фигередо и Генри Сехудо посетят турнир в качестве почетных гостей.