15 лет Alash Pride: юбилейный турнир и пресс-конференция с легендами ММА, сообщает Olimpbet
На следующей неделе в Астане пройдет юбилейный турнир ведущей ММА-лиги Центральной Азии – Alash Pride FC 108. Ему будет предшествовать встреча легендарных бойцов из Казахстана, США и Бразилии с журналистами и блогерами.
25 мая в 15:00 в отеле Rixos President Astana (ул. Конаева, 7) состоится пресс-конференция, посвященная номерному турниру Alash Pride FC 108, который пройдет 27 мая в Астане на арене Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова (пр. Кабанбай батыра, 43).
Гостями встречи со СМИ станут организаторы турнира во главе с основателем Alash Pride Данияром Каскарауовым, а также участники карда и звездные гости.
Alash Pride FC 108 станет частью празднования 15-летия одной из ведущих ММА-лиг Центральной Азии. А юбилейный турнир соберет ведущих казахстанских бойцов и мировых звезд ММА, включая бывших чемпионов и экс-бойцов UFC. В их числе: Алджамейн Стерлинг (экс-чемпион UFC в легчайшем весе), Генри Сехудо (также чемпион по вольной борьбе Олимпийских игр в Пекине 2008г.), Дейвисон Фигередо, Дамир Исмагулов, Кайрат Ахметов, Арман Оспанов и другие.
Спонсор юбилейного турнира Alash Pride FC 108 – компания Olimpbet, инвестор №1 в спортивную индустрию Казахстана.
Юбилейный турнир, который войдёт в историю
Предстоящее спортивное событие обещает стать самым зрелищным и масштабным в истории ALASH PRIDE.
Основатель лиги ALASH PRIDE Данияр Каскарауов:
— Турнир ALASH PRIDE 108 – особенный. Мы собрали бойцов мирового уровня, чемпионов и легенд UFC, чтобы подарить зрителям настоящий праздник ММА. Для нас это не только спорт – это своего рода вызов и возможность показать всему миру силу, характер и дух казахстанских воинов.
Когда мы начинали первые турниры в 2010 году, никто не верил, что казахстанский промоушен сможет выйти на такой уровень. Это было увлекательное путешествие в мир большого профессионального спорта.
Сегодня ALASH PRIDE – это международный бренд, известный далеко за пределами страны. За ним стоит огромная работа, сплоченный коллектив единомышленников, сильная команда и целое поколение бойцов, прославляющих Казахстан на международной арене.
Спасибо всем, кто был с нами на этом пути. Мы только начинаем!
Кард турнира Alash Pride FC 108
1. Дамир Исмагулов (Казахстан) vs Алан Патрик (Бразилия, UFC)
2. Кайрат Ахметов (Казахстан) vs Алджамейн Стерлинг (США, экс-чемпион UFC)
3. Арман Оспанов (Казахстан) vs Ренан Барао (Бразилия, экс-чемпион UFC)
4. Саламат Исбулаев (Казахстан) vs Дилено Лопес (Бразилия, экс-боец UFC)
5. Руслан Сариев (Казахстан) vs Деанрадо Фигередо (Бразилия, экс-боец UFC)
6. Санжар Адилов (Казахстан) vs Жосе Мария (Бразилия, экс-боец UFC)
7. Жанибек Тыныштык (Казахстан) vs Раулиан Пайва (Бразилия, экс-боец UFC)
8. Ерхан Жумабаев (Казахстан) vs Вилингтон Лобо (Бразилия)
9. Бобур Абдулазизов (Узбекистан) vs Вандерсон Пантохи Силва (Бразилия)
10. Расул Хатаев (Казахстан) vs Франсимар Баррозу (Бразилия, экс-боец UFC)
Юбилейный турнир станет символом стремительного развития лиги, объединяющей лучшие таланты Казахстана и вызывающей все больший интерес у мировой бойцовской общественности.
Отметим, что экс-чемпионы UFC разных лет – Дэйвисон Фигередо и Генри Сехудо посетят турнир в качестве почетных гостей.