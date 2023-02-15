Где смотреть Амосов — Сторли на Bellator 291: во сколько прямая трансляция 25 февраля

В субботу 25 февраля 2023 года на арене «3Arena Dublin» в Дублине, Ирландия пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 291. В главном событии состоится схватка между Ярославом Амосовым и Логаном Сторли. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона Bellator в полусреднем весе.

Ярослав Амосов — украинский боец смешанного стиля (полутяжелый вес). С 2012 года является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 26 побед и ни единого поражения. Боец является действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 11 июня 2021 года против Дугласа Лимы. Этот бой Ярослав Амосов выиграл единогласным решением судей.

Логан Сторли — американский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца он начал в 2015 году, за это время на его счету 14 побед и всего 1 поражение. Сейчас спортсмен является временным чемпионом Bellator в полутяжелой весовой категории. Предыдущий бой был проведен 13 мая прошлого года, его противником был Майкл Пейдж. В этой схватке Логан Сторли одержал победу раздельным решением судей.

Где смотреть бой Амосов – Сторли, во сколько начало прямой трансляции