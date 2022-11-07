Хавьер Мендес посвятил пост Абдулманапу Нурмагомедову: «Его наследие продолжает расти»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес посвятил отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу публикацию в соцсетях.

Напомним, что отец бывшего чемпиона в легком весе скончался летом 2020 года из-за последствий перенесенного коронавируса.

«План отца. Его наследие будет продолжать расти через учеников, которые сейчас стали звездами, а в будущем придут за титулами. Покойся с миром, легенда», – подписал пост Мендес.

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