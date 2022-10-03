Взвешивание ACA 146: Пессоа тяжелее Абдурахманова, Туменов легче Хирамагомедова

4 октября в Грозном состоится турнир ACA 146, перед которым прошла традиционная процедура взвешивания бойцов.
В главном событии подерутся средневесы Саламу Абдурахманов и Рене Пессоа. В со-главном бою встретятся полусредневесы Альберт Туменов и Гаджимурад Хирамагомедов.
Результаты взвешивания:
- Саламу Абдурахманов (84.4 кг) против Рене Пессоа (84.5 кг);
- Альберт Туменов (77.5 кг) против Гаджимурада Хирамагомедова (77.6 кг);
- Хусейн Халиев (77.25) против Станислава Власенко (77.6 кг);
- Абдул-Рахман Дудаев (66.05 кг) против Элисмара Лимы (66.15);
- Рустам Керимов (66 кг) против Карлоса Спартаса (66.2 кг).