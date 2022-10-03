Взвешивание ACA 146: Пессоа тяжелее Абдурахманова, Туменов легче Хирамагомедова

4 октября в Грозном состоится турнир ACA 146, перед которым прошла традиционная процедура взвешивания бойцов.

В главном событии подерутся средневесы Саламу Абдурахманов и Рене Пессоа. В со-главном бою встретятся полусредневесы и Гаджимурад Хирамагомедов.

Результаты взвешивания:

Саламу Абдурахманов (84.4 кг) против Рене Пессоа (84.5 кг);

Альберт Туменов (77.5 кг) против Гаджимурада Хирамагомедова (77.6 кг);

(77.25) против Станислава Власенко (77.6 кг);

Абдул-Рахман Дудаев (66.05 кг) против Элисмара Лимы (66.15);

Рустам Керимов (66 кг) против Карлоса Спартаса (66.2 кг).

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