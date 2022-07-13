Где смотреть бой Валера — Ураган 2 на Top Dog 15: во сколько прямая трансляция 16 июля

16 июля в Москве, в «Вегас Сити Холл», пройдет турнир по кулачным боям Top Dog FC 15, в главном карде которого состоится реванш между Валерием Заботиным и Денисом Дулой.

Валера – один из самый опытных бойцов сферы кулачных боев. Внутри Top Dog Заботин прошёл долгий путь до статуса главного претендента на чемпионский перстень. Проведя семь поединков, настоящий ветеран кулачных боёв повидал всевозможные исходы боя, которые не сломили молодого бойца, а сделали его только сильнее. Молодой, но опытный боец доказал, что по праву является претендентом на заветный перстень, однако уступил его из-за травмы в бою против Дениса Погодина.

Дула является представителем команды No Name Promotion. В своей бойцовской карьере встречался в поединках с такими соперниками, как: Адильжан «Адос» Сандибеков Рустам Ходжаев Максим «ВДВ» Федоров Валера Заботин Павел Кузин.

Где смотреть Валера — Ураган на Топ Дог 15

Прямая трансляция турнира начнется 16 июля в 19:00 по московскому времени. Посмотреть Top Dog 15 можно на площадках: