Минаков хочет закончить карьеру боем с Харитоновым: «Мы обсуждали этот поединок, для меня это мотивация»

Российский тяжеловес смешанного стиля Виталий Минаков признался, что планирует провести последний бой в карьере.

В качестве соперника Минаков хочет видеть , выступающего в и Eagle FC.

«Недавно мы вновь начали обсуждать этот поединок. С Камилом [Гаджиевым] тоже говорили на эту тему. Я ему: «Слушай, я бы выступил и этим поединком официально завершил карьеру».

Мне самому интересен этот поединок, потому что Серега в последних выступлениях хорошую форму набрал. Я, конечно, не все его поединки последние смотрел. Для меня это мотивация», – сказал Минаков.

Виталий Минаков: «Я определенно буду продолжать карьеру»

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