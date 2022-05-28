Прохазка – о похвале Сен-Пьера: «Потрясающе это услышать от идола моей юности, ради этого я дерусь»

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка отреагировал на слова легенды ММА Жоржа Сен-Пьера, назвавшего чешского бойца будущим чемпионом.
«Ради этого я дерусь! Я показываю людям красоту смешанных единоборств. Потрясающе услышать это от Жоржа Сен-Пьера, идола моей юности.
Я очень этому рад. Просто скажу, что я покажу свой максимум в следующем бою», – сказал Прохазка.
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