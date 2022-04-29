Где смотреть бой Ромеро — Манхув на Bellator 280: прямая трансляция 6 мая вечером по Мск

Вечером 6 мая 2022 года состоится турнир Bellator 280, который будет проведен на арене «Accor Arena» в Париже, Франция. В одном из боев пройдет сражение в полутяжелом весе между Йоэлем Ромеро и Мелвином Манхуфом.

Йоэль Ромеро — кубинский боец без правил (средний вес). На протяжении 12 лет выходит на бои в качестве профессионала, а сейчас на его счету 13 побед и 6 проигрышей. Его крайний бой был проведен 18 сентября прошлого года против Фила Дэвиса. В этой схватке Ромеро потерпел поражение.

Мелвин Манхуф — голландский боец без правил (полутяжелый вес). Уже более 26 лет он является профессиональным бойцом. На сегодняшний день в его активе 32 победы, 15 поражений и 1 ничья, а один бой был не засчитан. Предыдущий бой Манхуфа состоялся 5 ноября 2020 года в схватке с Кори Андерсоном. В этом бою Манхуф потерпел поражение.

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