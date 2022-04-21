UFC 274 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 8 мая

8 мая в США пройдет UFC 274, главный кард которого возглавит титульный поединок в лёгком весе Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи. В со-главном событии вечера будет женский титульной бой, в котором защиту пояса проведет Роуз Намаюнас против Карлы Эспарзы.

Перед титульные боями состоится долгожданное возвращение Тони Фергюсона в бое с Майклом Чендлером. По словам Дэйны Уайта победитель этого противостояния вернется в титульную гонку.

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