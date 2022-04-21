UFC 274 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 8 мая

Теги UFC Роуз Намаюнас UFC 274 Оливейра - Гейджи Фергюсон - Чендлер Бокс/MMA/UFC

8 мая в США пройдет UFC 274, главный кард которого возглавит титульный поединок в лёгком весе Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи. В со-главном событии вечера будет женский титульной бой, в котором защиту пояса проведет Роуз Намаюнас против Карлы Эспарзы.

Перед титульные боями состоится долгожданное возвращение Тони Фергюсона в бое с Майклом Чендлером. По словам Дэйны Уайта победитель этого противостояния вернется в титульную гонку.

Смотреть все бои ЮФС 274 в прямом эфире и повтор в записи можно:

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ основной кард
  • в букмекерской конторе Винлайн
  • запись турнира будет доступна через несколько часов на Матч ТВ в 12:05
  • основной кард в 05:00 по Мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные