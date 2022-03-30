Геннадий Головкин: «Соперничество с Канело – это не единственное, чем примечательна моя карьера»

Чемпион IBF и IBO из Казахстана Геннадий Головкин рассказал о своем противостоянии с Саулем Альваресом.

«Конечно, вы правы, когда говорите, что многих боксеров характеризует соперничество, которое у них было в течение профессиональной карьеры.

Но в то же время я не думаю, что мое соперничество с Канело — это единственное, чем примечательна моя карьера.

Хочу отметить несколько моментов. Я являюсь рекордсменом по количеству защит — 21 защита. У меня самое большое количество нокаутов.

И я думаю, что есть люди, которые будут помнить меня по этому показателю. Есть люди, для которых это будет иметь большее значение», – сказал Головкин.

Первый бой Канело – Головкин завершился вничью, во втором мексиканец победил решением большинства судей.

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