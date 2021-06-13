Василий Ломаченко: «Думаю, все увидели, что нужен реванш с Лопесом»

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко прокомментировал бой против Масайоши Накатани, а также бросил вызов чемпиону WBA, IBF и WBO в легком весе .

«Я рад, что вернулся с победой. Мы достигли то, что планировали. И я снова в строю. У нас была стратегия работать вторым номером, у него длинные руки. И это у меня вышло.

Мой катмен проделал большую работу, так как рассечение было очень серьезным. Я чувствую себя очень хорошо. Я выполнил задачу, которую поставил мой отец.

Я думаю, все увидели, что нужно сделать реванш с Лопесом. Давайте сделаем это снова.

Я буду ждать его боя против Камбососа, готов драться с ним в любое время: декабрь, январь, февраль.

Если они готовы дать мне реванш, я буду рад. Это то, что хотят фанаты бокса», – рассказал Ломаченко.

В октябре прошлого года Ломаченко уступил Лопесу единогласным решением судей.

Василий Ломаченко нокаутировал Масайоши Накатани в девятом раунде

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