Баста о бое Хасбик – Абдурозик: «Порнографию еще больше смотрят. Я бы на такое не смог смотреть»

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, прокомментировал поединок между блогером Хасбуллой Магомедовым и певцом Абдурозика.

«Я вижу, мне периодически выдает. Здесь надо смотреть каким самим в этом. Я не знаю... Я бы на такое не пошел. Такое не смог бы смотреть.

Тут зрительские симпатии... Порнографию еще больше смотрят. Понимаете, да?

Здесь вопрос же не в просмотрах, а в качестве контента. Кого что радует, и порнография имеет место быть», – сказал Баста.

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