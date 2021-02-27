Хабиб: «Думаю, что я хороший человек»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о своих качествах за пределами октагона.

«Внутри октагона я один человек, но за его пределами – совершенно другой.

Внутри клетки я должен показать всю свою агрессию, свою готовность к любому исходу поединка, но я всегда ставил перед собой цель, чтобы мне подняли руку как победителю.

Вне клетки я обычный человек. Как говорится: «Быть, а не казаться». В этом плане мне не сложно быть хорошим человеком. Думаю, что я хороший человек.

Но я не всегда хорошо отношусь к своим оппонентам», – сказал Нурмагомедов.

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