Хабиб: «Думаю, что я хороший человек»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих качествах за пределами октагона.
«Внутри октагона я один человек, но за его пределами – совершенно другой.
Внутри клетки я должен показать всю свою агрессию, свою готовность к любому исходу поединка, но я всегда ставил перед собой цель, чтобы мне подняли руку как победителю.
Вне клетки я обычный человек. Как говорится: «Быть, а не казаться». В этом плане мне не сложно быть хорошим человеком. Думаю, что я хороший человек.
Но я не всегда хорошо отношусь к своим оппонентам», – сказал Нурмагомедов.
Хабиб: «Были моменты, когда я не соглашался с отцом, но мы всегда находили компромисс»