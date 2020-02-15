Мэнни Пакьяо: «Бой с Конором состоится, если я буду со-промоутером поединка»

Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо сообщил, что не связан контрактом с компанией Paradigm Sports Management, которая управляет делами бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах .

«В настоящее время у меня нет контракта с Paradigm Sports Management. Я основал свою собственную компанию Pac Sports and Entertainment и готов дать фанатам то, что они хотят: захватывающий бой с Конором.

Этот бой состоится только на условиях, если я буду со-промоутером этого события. Спасибо и пусть благословит вас бог», – сказал Пакьяо.

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