Боец UFC Райан Холл – про культуру отмены: «Я не должен приукрашивать преступления Адольфа Гитлера, но я и не должен вести себя так, будто не было ничего хорошего»

Полулегковес UFC Райан Холл привел в пример Адольфа Гитлера, чтобы выступить против cancel culture (культуры отмены — способа привлечь к ответственности за правовые, социальные, этические нарушения известного и облеченного властью человека или группу через отказ от поддержки и/или публичное осуждение, в основном, в социальных сетях – прим. Sports)

«Давайте возьмем одного из великих монстров истории, Адольфа Гитлера, который, очевидно, совершил ужасные вещи, но также и для любого, кто хотя бы немного изучает историю, сделал и положительные вещи.

Я не должен приукрашивать преступления этого человека, я и не должен вести себя так, как будто не было ничего хорошего, что когда-либо делал монстр, и ничего плохого, что когда-либо делал великий человек на протяжении всей истории.

Но представьте себе, если бы появился призрак Адольфа Гитлера и сказал: «О боже, ребята, мне так жаль, я знаю, что я сделал, но я хотел бы извиниться и все исправить».

Надеюсь что, если он появится здесь, мы скажем: «Мне не очень нравится то, что вы сделали, и вы мне не нравитесь, но в то же время я рад слышать, что вы пытаетесь все исправить и двигаться в позитивном направлении, даже если у вас ничего не получится».

Потому что иначе, что я делаю? Я не поощряю перемены к лучшему, я стремлюсь использовать любую власть, которая у меня есть, в карательной манере, которая не поощряет людей делать что-либо, кроме удвоения несправедливости, которую они совершили, зная, что по крайней мере они будут иметь поддержку от людей.

Я понимаю, что желание отомстить очень сильно, и любому, кто говорит иначе, я бы не поверил, но в то же время у нас достаточно жизненного опыта и, надеюсь, мудрости, чтобы сказать: «Это неправильно, это только повторит худшие отрезки нашей истории», – сказал 35-летний американец.

Колби Ковингтон: «Black Lives Matter – полная фикция. Туда набирают настоящих террористов»

Японская мафия хотела получать процент с боев Емельяненко. Говорят, Pride развалился именно из-за этого: промоушен был создан якудзой