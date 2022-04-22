Британскому снукеристу Джеку Лисовски не позволили разместить украинский флаг на жилетке во время чемпионата мира

Британскому снукеристу не разрешили разместить украинский флаг на жилетке во время чемпионата мира в Шеффилде.

Организаторы мероприятия заявили, что спорт нельзя использовать в качестве «политической платформы».

«Здесь все согласны с поддержкой Украины. Так почему, черт возьми, я не могу разместить флаг?

Это то, что близко моему сердцу. Мой дедушка – украинец, мой отец был там. Мне очень грустно от того, что там происходит», – сказал Лисовски.

«Будучи международным видом спорта, мы всегда придерживались политики нейтралитета.

В связи с этим наши действия направлены на то, чтобы не допустить использования нашего вида спорта в качестве политической платформы», – заявили в World Snooker Tour (WST).