Британскому снукеристу Джеку Лисовски не позволили разместить украинский флаг на жилетке во время чемпионата мира

Теги чемпионат мира (снукер) снукер Джек Лисовски Политика Бильярд

Британскому снукеристу Джеку Лисовски не разрешили разместить украинский флаг на жилетке во время чемпионата мира в Шеффилде.

Организаторы мероприятия заявили, что спорт нельзя использовать в качестве «политической платформы».

«Здесь все согласны с поддержкой Украины. Так почему, черт возьми, я не могу разместить флаг?

Это то, что близко моему сердцу. Мой дедушка – украинец, мой отец был там. Мне очень грустно от того, что там происходит», – сказал Лисовски. 

«Будучи международным видом спорта, мы всегда придерживались политики нейтралитета.

В связи с этим наши действия направлены на то, чтобы не допустить использования нашего вида спорта в качестве политической платформы», – заявили в World Snooker Tour (WST). 

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