0

Габриэла Соукалова выиграла суд по разделу имущества против бывшего мужа

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Соукалова выиграла суд против бывшего мужа – Петра Коукала.

Сообщается, что после 5-летнего процесса Габриэла получила значительную часть имущества, которое находилось у них в совместном пользовании. В частности, экс-биатлонистке присудили два объекта недвижимости в Бедржихове и квартиру в Праге.

Соукалова и Коукал поженились в 2016-м, но спустя четыре года расстались. Когда Габриэла попыталась забрать личные вещи из дома в Горжовице, бывший супруг отказал ей и изменил код доступа от сигнализации. Суд также постановил, чтобы девушке вернули вещи.

Соукаловой 35 лет, она завершила спортивную карьеру в 2019-м.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport.de
logoсборная Чехии жен
logoГабриэла Соукалова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Маркета Давидова об операции на спине: «Я довольна тем, как проходит восстановление. Сначала я даже сидеть долго не могла»
114 сентября, 20:45
City Biathlon Dresden. Йоханнес Бо выиграл гонку легенд, Перро и Лие победили в масс-стартах, Фийон-Майе и Кноттен – 2-е, Фак и Тодорова – 3-и, Жанмонно – 6-я
31 августа, 16:02
Соукалова о Дальмайер: «Жизнь иногда действительно ранит, она беспощадна. Я всегда буду носить Лауру в своем сердце»
30 июля, 18:28
Главные новости
Александр Тихонов: «Политические события меняются в нашу пользу. Весь мир начинает понимать, что с Россией шутить нельзя»
4сегодня, 12:50
Чепиков о восстановлении ПКР: «Эта новость добавляет оптимизма и надежды на скорое возвращение наших олимпийцев»
сегодня, 11:30
Паралимпийская сборная по лыжам и биатлону ожидает решения FIS и IBU по допуску
1сегодня, 09:54
Дегтярев о снятии санкций с паралимпийцев: «Этот прецедент станет ориентиром для МОК и других федераций, которые будут более сговорчивыми»
48сегодня, 09:42
Васильев о восстановлении ПКР: «Торжество здравого смысла. Это дает право надеяться на продолжение тенденции в отношении олимпийцев»
сегодня, 09:23
«Это неплохой сигнал для МОК». Депутат Свищев о восстановлении Паралимпийского комитета России
4сегодня, 08:48
Губерниев о гонках классикой в биатлоне: «СБР постоянно изобретает велосипед с квадратными колесами. Это вредительство и глубинное непонимание процессов в спорте»
21вчера, 18:38
Евгений Редькин: «Дружественных нам людей в IBU нет, поэтому и некому сказать слово за Россию. Эта федерация будет сопротивляться до последнего»
4вчера, 18:21
Тихонов о недопуске россиян: «Америка управляет МОК, к сожалению, а не мы. Вот и весь сказ»
825 сентября, 12:02
Обновление биатлонного центра в Ханты-Мансийске планируют завершить к ноябрю
25 сентября, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49