Габриэла Соукалова выиграла суд по разделу имущества против бывшего мужа

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Соукалова выиграла суд против бывшего мужа – Петра Коукала.

Сообщается, что после 5-летнего процесса Габриэла получила значительную часть имущества, которое находилось у них в совместном пользовании. В частности, экс-биатлонистке присудили два объекта недвижимости в Бедржихове и квартиру в Праге.

Соукалова и Коукал поженились в 2016-м, но спустя четыре года расстались. Когда Габриэла попыталась забрать личные вещи из дома в Горжовице, бывший супруг отказал ей и изменил код доступа от сигнализации. Суд также постановил, чтобы девушке вернули вещи.

Соукаловой 35 лет, она завершила спортивную карьеру в 2019-м.