Эмильен Клод перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи: «Если выступлю на первом этапе Кубка мира, это уже будет победа»

Биатлонист Эмильен Клод перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи.

«Нужно было действовать быстро, потому что перед сезоном каждый день на счету. Поэтому я решился на операцию и очень доволен этим решением. Хирург сказал, что грыжа действительно была большой и что без хирургического вмешательства у меня не было бы никаких шансов от нее избавиться.

Я смог встать уже на следующий день и через пять дней после операции чувствовал себя хорошо. Я даже смог пройти 20 минут по улице без боли.

На данный момент все идет хорошо, однако никто не знает, как на самом деле все пойдет дальше. Если все пойдет хорошо, возобновление тренировок должно произойти в течение двух-трех недель. Это будет неспешно и параллельно с физиотерапией и ежедневными упражнениями дома.

Цель – быть на 100% готовым к первому этапу Кубка мира, при этом избежав риска. Это вполне достижимо и очень важно с моральной точки зрения. Пока я пытаюсь не переусердствовать, потому что понимаю, что это серьезный вызов. Если потребуется больше времени, то придется потратить больше времени – это часть игры.

Сейчас я, возможно, меньше зациклен на Олимпиаде, которая пройдет в Антхольце, но, может, это придаст мне свежести, который может и не хватить зимой. Если мне удастся выступить на первом этапе Кубка мира, это уже будет победа», – сказал французский спортсмен, серебряный призер чемпионата мира-2025 в эстафете.