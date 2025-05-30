«Это как перейти на темную сторону». Лагрейд о смене норвежских лыж Madshus на австрийские Fischer

Стурла Лагрейд объяснил переход на лыжи австрийского бренда вместо норвежского.

Обладатель Большого хрустального глобуса по биатлону Лагрейд решил выступать на лыжах австрийской марки Fischer. С 2019 года он бегал на норвежских Madshus.

«Это как перейти на темную сторону.

В апреле я проводил тест и почувствовал, что они (лыжи Fischer) могут чуть лучше подойти моей технике. Уже в первом лыжном забеге Эгиль (Кристиансен, тренер сборной Норвегии – Спортс’’) сказал, что мне удалось исправить некоторые технические проблемы, с которыми я не мог полностью справиться на Madshus.

Не буду много говорить о деньгах, но в Madshus все хорошо с финансами. Так что деньги не повлияли на замену [лыж]. С финансовой точки зрения было бы разумнее оставить все как есть, но, как я уже говорил, я выбираю ту экипировку, которой больше всего доверяю», – сказал Лагрейд.

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