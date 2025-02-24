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Александр Тихонов: «У меня жизнь – как на шахматной доске. Все время идет битва, но я остаюсь королем, несмотря ни на что. А пешки продолжают говорить»

Александр Тихонов заявил, что не понимает причин негативного отношения к себе.

«С уходом меня с поста президента [СБР] и моей команды, еще до всех санкций, Союз биатлонистов России был изгнан из Международного союза биатлонистов (IBU) за 27 или более случаев допинга. Это отсутствие дисциплины.

В моем присутствии был только один допинг у Ольги Пылевой. Там было объяснимо все. Люди боялись употреблять его, потому что я очень жесткий товарищ в этом плане. Но у нас как – мы живем по старому принципу: не делай добра, не получишь зла.

Я все время себе задаю вопрос, за что же такое отношение ко мне. Никто не превзошел меня по результатам. Я стал лучшим спортсменом века и лучшим президентом федерации. Просто вытащил наш биатлон – 24 золотые медали, 27 серебряных и 19 бронзовых. И все время поливают грязью меня, вот где основная беда России. Иван, не помнящий родства.

Я всегда говорю, у меня моя жизнь как на шахматной доске. Все время идет битва, но я остаюсь королем, несмотря ни на что. А пешки продолжают говорить. Опять пишут про мое уголовное дело, хотя уже и сам покойный губернатор написал тогда еще, что ничего нет.

Вот это нам вредит, ненормальная славянская зависть. Мы облили дерьмом всех, Сталина, к примеру. Хотя Сталин для меня – это все. Мой отец шел в бой «за Родину, за Сталина». Если мы сами себе будем вредить, мы не победим. Мы же понимаем прекрасно все», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoОльга Медведцева
logoСоюз биатлонистов России
logoдопинг
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logoАлександр Тихонов
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