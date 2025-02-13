Зайцева о том, может ли IBU допустить российских биатлонистов: «Все будет зависеть от политики. Они будут действовать по чужой указке»
Зайцева высказалась о том, может ли IBU допустить российских биатлонистов.
Россияне отстранены от стартов под эгидой международной федерации с марта 2022 года.
«Это политика. И как они вели себя, так и будут продолжать себя вести, пока им кто-то не скажет. Не знаю, будет ли IBU (Международный союз биатлонистов) последней или предпоследней федерацией, которая вернет россиян, все будет зависеть от политики. Они будут действовать по чужой указке», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Odds.ru
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