Зайцева о том, может ли IBU допустить российских биатлонистов: «Все будет зависеть от политики. Они будут действовать по чужой указке»

Зайцева высказалась о том, может ли IBU допустить российских биатлонистов.

Россияне отстранены от стартов под эгидой международной федерации с марта 2022 года.

«Это политика. И как они вели себя, так и будут продолжать себя вести, пока им кто-то не скажет. Не знаю, будет ли IBU (Международный союз биатлонистов) последней или предпоследней федерацией, которая вернет россиян, все будет зависеть от политики. Они будут действовать по чужой указке», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева .