  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Зайцева о том, может ли IBU допустить российских биатлонистов: «Все будет зависеть от политики. Они будут действовать по чужой указке»
2

Зайцева о том, может ли IBU допустить российских биатлонистов: «Все будет зависеть от политики. Они будут действовать по чужой указке»

Зайцева высказалась о том, может ли IBU допустить российских биатлонистов.

Россияне отстранены от стартов под эгидой международной федерации с марта 2022 года. 

«Это политика. И как они вели себя, так и будут продолжать себя вести, пока им кто-то не скажет. Не знаю, будет ли IBU (Международный союз биатлонистов) последней или предпоследней федерацией, которая вернет россиян, все будет зависеть от политики. Они будут действовать по чужой указке», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Odds.ru
logoсборная России жен
logoIBU
logoОльга Зайцева
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шипулин о пневматической винтовке «Грифон» российского производства: «Импортозамещение сейчас важно, особенно в биатлоне»
8сегодня, 16:05
Дмитрий Губерниев: «Не удивлюсь, если мы будем отстранены еще лет на 10. И точно так же не удивлюсь, если в течение 10 дней наших спортсменов вернут на соревнования»
31сегодня, 15:19
«Это качественное оружие, которое полностью решит проблему для детско-юношеского биатлона». В Москве презентовали российскую винтовку «Грифон»
2сегодня, 14:38
Казакевич перед Кубком сильнейших показала видео в образе персонажа из «Игры в кальмара»: «Игры закончились! Время биатлона!»
2сегодня, 13:07Видео
Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах
4сегодня, 06:56
Ростовцев о сборах биатлонистов в Европе: «На данный момент это невозможно. Мы столкнулись с непреодолимой проблемой по вывозу оружия из России»
24сегодня, 06:42
Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде
26сегодня, 06:00
Шашилов об отсутствии Падина на соревнованиях: «Надо Андрею Викторовичу поговорить с Майгуровым, и все это решится»
2вчера, 20:59
Михаил Шашилов: «Миронову накрыло кишечное заболевание. Вызывали скорую неоднократно, билет на Минск сдали, но, думаю, к Златоусту она будет более-менее готова»
8вчера, 20:51
Латыпов о завершении карьеры братьев Бо: «У них причина семейная, устали от спорта, больше нет мотивации выиграть Олимпийские игры»
1вчера, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
3вчера, 15:29
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я
5вчера, 15:26
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
118 февраля, 06:35
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Рекомендуем