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Ульсбю-Ройселанн о Йоханнесе Бо: «Как человек, для которого семья на первом месте, я понимаю его желание проводить больше времени с женой и детьми»

Марте Ульсбю-Ройселанн высказалась о завершении карьеры Йоханнеса Бо.

«Новость об уходе Йоханнеса в конце сезона стала шоком. Мы знали, что он уйдет в конце следующего, олимпийского сезона. Мне тоже грустно. Йоханнес – фантастический спортсмен, один из лучших атлетов всех времен.

Но как человек, для которого семья стоит на первом месте, я понимаю его желание проводить больше времени с женой и детьми. Насколько я понимаю, он принял решение во время рождественских каникул и ждал подходящего момента.

Люди спрашивают: может быть, Йоханнесу не хватает такого соперника, каким был для него Мартен Фуркад? Вполне возможно – важно, чтобы тебе бросали вызов каждый день. Но многие спортсмены и сейчас бросают вызов Йоханнесу. Стурла Хольм Лагрейд делает это регулярно, Кентен Фийон-Майе три сезона назад победил в общем зачете.

Возможно, спортсмены так расстроились после того, как Йоханнес сообщил новость об уходе, потому что им будет не хватать его вызовов, попыток соответствовать его необычайно высоким стандартам. Отсутствие Йоханнеса изменит динамику внутри норвежской команды и среди претендентов на большой хрустальный глобус. 

Тот факт, что Лагрейд четырежды занимал второе место в общем зачете, делает его первым претендентом на лидерство в Кубке мира. Французские спортсмены в этом сезоне также набирают обороты, Эмильен Жаклен демонстрирует вновь обретенную зрелость. Наряду с ним Себастьян Самуэльссон и, возможно, некоторые новые таланты намерены взять на себя роль лидера», – написала Ульсбю-Ройселанн в колонке для IBU.

Уход Йоханнеса Бо – очень странный. Я не верю его объяснениям

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
logoсборная Швеции
logoСебастьян Самуэльссон
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Бо
logoКентен Фийон-Майе
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии жен
logoМарте Ульсбю-Ройселанн
logoСтурла Хольм Лагрейд
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