Джакомель одержал первую победу в карьере, у Лагрейда – 46-й подиум, у Йоханнеса Бо – 136-й
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель одержал первую победу в карьере.
Джакомель выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Всего на его счету 4 подиума (1-3-0).
Второе место занял норвежец Стурла Хольм Лагрейд. Он поднялся на пьедестал в 46-й раз в карьере (14-18-14).
Еще один норвежец Йоханнес Бо финишировал третьим. Для него это 136-е попадание в призы (88-25-23).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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