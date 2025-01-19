Джакомель одержал первую победу в карьере, у Лагрейда – 46-й подиум, у Йоханнеса Бо – 136-й

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель одержал первую победу в карьере.

Джакомель выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Всего на его счету 4 подиума (1-3-0).

Второе место занял норвежец Стурла Хольм Лагрейд . Он поднялся на пьедестал в 46-й раз в карьере (14-18-14).

Еще один норвежец Йоханнес Бо финишировал третьим. Для него это 136-е попадание в призы (88-25-23).