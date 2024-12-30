Умер чемпион мира по биатлону 1973 года Геннадий Ковалев

Победитель чемпионата мира-1973, президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев скончался в возрасте 79 лет.

Об этом сообщил Союз биатлонистов России (СБР).

Ковалев входил в сборную СССР в 1970–1975 годы. На ЧМ-1973 в Лейк‑Плэсиде он выиграл золото в эстафете и серебро в индивидуальной гонке.

«Союз биатлонистов России выражает соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича», – говорится в сообщении СБР.